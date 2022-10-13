Войска РФ в четверг, 13 октября, атаковали западные регионы Украины крылатыми ракетами типа Калибр. Четыре из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Запад в Facebook.

«Рашисты продолжают атаковать мирное население, наносить ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры… Это свидетельствует лишь об одном — Россия испугана», - пишет командование.

По их данным, российские войска атаковали с акватории Черного моря крылатыми ракетами типа Калибр объекты критической инфраструктуры на западе страны.

«Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Запад в зоне нашей ответственности. Титаны ПВО продолжают успешно очищать украинское небо!» – говорится в сообщении.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли военный объект на территории региона. По его данным, россияне выпустили три ракеты, одну из которых удалось сбить.

О работе ПВО сообщали также в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.