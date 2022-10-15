Вооруженные Силы Украины на юге нанесли 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранению боезапаса российской армии.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтвержденные потери противника составляют 18 рашистов, а также:

2 самоходные гаубицы «Мста-С»,

2 реактивные системы залпового огня «Град»,

1 самоходная пушка 203 калибра «Пион»,

4 единицы авто-бронетехники,

1 склад с боеприпасами в Бериславском районе, сообщает Оперативное командование «Юг».

Повреждены еще 3 самоходные гаубицы «Мста-С», еще 1 «Град», 1 крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б», 1 танк и другая бронированная техника.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал воздушную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах. Реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган» под вечер выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали. Штурмовой и армейской авиацией 6 раз атаковано направление Давыдова Брода.

В деоккупированных населенных пунктах Херсона продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск. Более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», более ста противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будут направлены по их владельцам кратчайшим способом доставки.

Тем временем на оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия ужесточились – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома.

В Скадовском и Херсонском районах районы рашисты похитили двух человек за их проукраинскую позицию.

В центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги.

В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия угнали технику, лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику другое имущество.

Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы международным правовым институтам.

Напомним, Снегиревка Николаевской области, которая с марта находится под оккупацией, фактически является ключевым узлом в обороне армии Российской Федерации на правом берегу Днепра.