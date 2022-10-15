В результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.

Об этом сообщило «Укрэнерго» в Facebook

«Сегодня враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине испытал тяжелые разрушения. Специалисты НЭК «Укрэнерго» уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона», – говорится в сообщении.

Диспетчерский центр «Укрэнерго» предупреждает о возможных применениях графиков аварийных отключений, нужно следить за сообщениями облэнерго (операторов систем распределения).

Потребителей просят экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17.00 до 23.00.

«Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Возглавил Киевскую ОВА Алексей Кулеба сообщил, что утром 15 октября российские оккупационные войска попали ракетой по одной из общин Киевской области.