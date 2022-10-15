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Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 оккупантов, 19 единиц артиллерии и сбили два вертолета за минувшие сутки.
Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.
В утренней сводке Генштаба военные заявили, что авиация ВСУ нанесла около 30 ударов, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами и одну артиллерийскую установку.
Общие потери противника по полномасштабному вторжению составили:
Напомним, Вооруженные Силы Украины на юге нанесли 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса российской армии.
Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 оккупантов, 19 единиц артиллерии и сбили два вертолета за минувшие сутки.
Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.
В утренней сводке Генштаба военные заявили, что авиация ВСУ нанесла около 30 ударов, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами и одну артиллерийскую установку.
Общие потери противника по полномасштабному вторжению составили:
Напомним, Вооруженные Силы Украины на юге нанесли 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса российской армии.