Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 оккупантов, 19 единиц артиллерии и сбили два вертолета за минувшие сутки.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.

В утренней сводке Генштаба военные заявили, что авиация ВСУ нанесла около 30 ударов, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, 12 складов с боеприпасами и одну артиллерийскую установку.

Общие потери противника по полномасштабному вторжению составили:

личного состава – 64700 (+400),

танков – 2524 (+3),

боевых бронированных машин – 5179 (+7),

артиллерийских систем – 1582 (+16),

РСЗО – 365 (+3),

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),

крылатых ракет – 316,

кораблей/катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 3951 (+7),

специальной техники – 142.

Напомним, Вооруженные Силы Украины на юге нанесли 13 ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса российской армии.