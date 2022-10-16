В Пологовском районе Запорожской области войска России ракетами разрушили две школы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Ночью против 16 октября оккупанты попали двумя ракетами в школу села Воздвижовка и разрушили ее. Еще одна ракета попала в местный парк. Снаряды также повредили частные дома.

В селе Доброполье российские ракеты попали в школу. Люди не пострадали.

Напомним, Николаевская область является третьей среди областей, в которых повреждено и разрушено наибольшее количество учебных заведений. Только в Николаеве оккупанты уничтожили 19 таких заведений.