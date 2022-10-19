Силы ПВО сегодня, 19 октября, сбили 4 из 6 крылатых ракет и 10 иранских дронов-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

— В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование «Центр» на Киевщине и Винницкой области, — говорится в сообщении.

Еще две ракеты были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине.

— Одновременно с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» с северного направления, в том числе с территории Беларуси, — добавили в Воздушных Силах.

По состоянию на 15:30 десять боражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования «Центр».

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что количество поставляемых нам ПВО маловато для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Кроме того, Россия активно использует иранские дроны, которых заказала несколько партий.