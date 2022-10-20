В Одессе подросток выпал из окна многоэтажки и чудом выжил. Ее перевезли в Киев, где провели две операции.

Об этом сообщили в детской клинике «Охматдет».

По словам мамы девочки, инцидент произошел, когда ее не было дома. Уже потом, когда она вернулась домой и увидела открытые окна, поняла, что ребенок пытался совершить самоубийство.

Женщина говорит, что девочка долгое время находилась в депрессивном состоянии: еще до войны у нее диагностировали психическое расстройство. Кроме того, мать пострадавшей рассказала, что большинство друзей Виолетты уехали за границу из-за российской агрессии.

Когда девушка выпала из окна, она ударилась о дерево, после чего упала на землю. У нее диагностировали перелом костей лицевого черепа и перелом руки.

— Виолетта поступила к нам в конце августа. У нее был многообломочный перелом костей лицевой части черепа. Требовалась крупная реконструктивная операция. Особенность состоит в том, что следует провести фиксацию костей с помощью титановых пластин с винтами. Буквально в течение 3-4 часов волонтеры нашли, все привезли, и мы сделали операции, – рассказал врач-хирург Олег Голубченко.

Сейчас пациентка уже идёт на поправку. Скоро ее перевезут в Одессу.

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