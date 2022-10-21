Служба безопасности Украины задержала предателя, который «сдавал» врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской громады.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, вражеский приспешник показывал агрессорам дома местных фермеров, выехавших из области. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику.

Во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области злоумышленник помогал оккупантам убегать от украинских войск лесными тропами. Затем он пытался скрываться от правосудия.

Однако сотрудники СБУ сразу разоблачили его после деоккупации района.

По данным следствия, задержан житель поселка Старый Караван.

Получившуюся от него информацию агрессоры использовали для массовых репрессий против местных жителей.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве две должностные лица Фонда госимущества оправдывали войну и отрицали агрессию РФ.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.

Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.