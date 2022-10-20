Двум служебным лицам Регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников, совершенных должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) ).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновницы, несмотря на систематические обстрелы Николаева россиянами, через Telegram в частной переписке между собой распространяли сообщения, в которых оправдывалась и отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, поддерживались незаконные действия оккупантов, а также распространяли материалы, в которых содержится глорификация. армии государства-агрессора.

Во время обыска по местам жительства злоумышленниц правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным.

Досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.

Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка из Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.