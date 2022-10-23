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Во временно оккупированной Кременной Луганской области задержали российских мобилизованных, отказавшихся воевать. Их содержат под стражей.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.
— Как стало известно из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать, — написал Сергей Гайдай.
Он отметил, что некоторым из мобилизованных удалось скрыться, а остальные содержатся под охраной на одном из предприятий в Кременной. Оккупанты пытаются под психологическим давлением вернуть новоприбывших в строй и отправить в атаку.
Кроме того, по данным Сергея Гайдая, на севере Луганской области участились случаи шантажа населения оккупантами путем обесточивания населенных пунктов, что заставляет некоторых людей постепенно покинуть собственные дома.
— В то же время в Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужой дом. Администрация предлагает квартиры со всеми условиями, – добавил глава ОВА.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска покинули населенные пункты Волшебное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.
Во временно оккупированной Кременной Луганской области задержали российских мобилизованных, отказавшихся воевать. Их содержат под стражей.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.
— Как стало известно из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать, — написал Сергей Гайдай.
Он отметил, что некоторым из мобилизованных удалось скрыться, а остальные содержатся под охраной на одном из предприятий в Кременной. Оккупанты пытаются под психологическим давлением вернуть новоприбывших в строй и отправить в атаку.
Кроме того, по данным Сергея Гайдая, на севере Луганской области участились случаи шантажа населения оккупантами путем обесточивания населенных пунктов, что заставляет некоторых людей постепенно покинуть собственные дома.
— В то же время в Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужой дом. Администрация предлагает квартиры со всеми условиями, – добавил глава ОВА.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска покинули населенные пункты Волшебное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.