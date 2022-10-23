Во временно оккупированной Кременной Луганской области задержали российских мобилизованных, отказавшихся воевать. Их содержат под стражей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram.

— Как стало известно из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать, — написал Сергей Гайдай.

Он отметил, что некоторым из мобилизованных удалось скрыться, а остальные содержатся под охраной на одном из предприятий в Кременной. Оккупанты пытаются под психологическим давлением вернуть новоприбывших в строй и отправить в атаку.

Кроме того, по данным Сергея Гайдая, на севере Луганской области участились случаи шантажа населения оккупантами путем обесточивания населенных пунктов, что заставляет некоторых людей постепенно покинуть собственные дома.

— В то же время в Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужой дом. Администрация предлагает квартиры со всеми условиями, – добавил глава ОВА.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска покинули населенные пункты Волшебное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.