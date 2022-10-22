По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово в Херсонской области, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 22 октября.

«Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста», — добавили в Генштабе.

Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.

Оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.

Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.

Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.

Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.