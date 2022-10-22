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Оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Сообщения оккупанты опубликовали в Telegram-канале.
Такое решение, утверждают оккупанты, вызвано напряженной ситуацией на фронте, обстрелами и вроде бы «угрозой терактов».
Также оккупационная «власть» приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе россияне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
Оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Сообщения оккупанты опубликовали в Telegram-канале.
Такое решение, утверждают оккупанты, вызвано напряженной ситуацией на фронте, обстрелами и вроде бы «угрозой терактов».
Также оккупационная «власть» приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе россияне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Напомним, оккупационная «власть» Херсонщины издала распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых «банковских учреждений», подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.
Также, по имеющейся информации, на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.