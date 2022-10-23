Россия продолжает укреплять свои позиции на левом берегу Днепра после эвакуации с правого. ВСУ тем временем и дальше продвигают линию фронта.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

— Надо быть очень критичными по поводу сообщений, звучащих в условиях гибридной войны. В частности, коллаборационные и оккупационные власти ориентированы как раз очень мощно на информационный фронт, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС, — заявила Наталья Гуменюк.

Как пояснила Наталья Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.

— Это как раз свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Да, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами, — отметила руководитель прессцентра Оперативного командования «Юг».

По словам Натальи Гуменюк, россияне продолжают бежать с правого берега, перемещая на левый разные элитные подразделения и офицерский состав, оставляя только мобилизованных по принципу «кого не жалко».

Между тем ВСУ продолжают двигать линию фронта, несмотря на то, что оккупанты крепко засели за оборонительным рубежом.

— Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу, — объяснила Наталья Гуменюк.

Как сообщалось, оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.