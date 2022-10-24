В Мариуполе российские захватчики заменили окна в полностью сожженных квартирах.
Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
— Собственно, очередное «улучшение» от оккупационных властей на проспекте Свободы Левобережного района. В полностью сожженных пожаром квартирах сменили окна, - отметил он.
Петр Андрющенко добавил, что в уцелевших квартирах поврежденные окна оставили.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям.
В Мариуполе российские захватчики заменили окна в полностью сожженных квартирах.
Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
— Собственно, очередное «улучшение» от оккупационных властей на проспекте Свободы Левобережного района. В полностью сожженных пожаром квартирах сменили окна, - отметил он.
Петр Андрющенко добавил, что в уцелевших квартирах поврежденные окна оставили.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям.