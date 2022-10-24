Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

— Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в частности, технику ГСЧС, которая еще оставалась. Или уже начали или готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий, — сказал он.

По словам Юрия Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить.

Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.

— В дома людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят, — отметил депутат.

Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.

В оккупированном городе остается около 120-140 тысяч человек.

— Подавляющее большинство людей пытаются не выходить на улицы, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выселения. Люди очень ждут деоккупации, – добавил Юрий Соболевский.