Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.
— Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в частности, технику ГСЧС, которая еще оставалась. Или уже начали или готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий, — сказал он.
По словам Юрия Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить.
Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.
— В дома людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят, — отметил депутат.
Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.
В оккупированном городе остается около 120-140 тысяч человек.
— Подавляющее большинство людей пытаются не выходить на улицы, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выселения. Люди очень ждут деоккупации, – добавил Юрий Соболевский.
Как сообщалось, оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.
Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.
— Идет масштабное разграбление города. Вывозят, в частности, технику ГСЧС, которая еще оставалась. Или уже начали или готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий, — сказал он.
По словам Юрия Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить.
Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.
— В дома людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят, — отметил депутат.
Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.
В оккупированном городе остается около 120-140 тысяч человек.
— Подавляющее большинство людей пытаются не выходить на улицы, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выселения. Люди очень ждут деоккупации, – добавил Юрий Соболевский.
Как сообщалось, оккупационная «власть» Херсонской области из-за «напряженной ситуации на фронте» приказала жителям 22 октября покинуть город и переправиться на левый берег Днепра.
Ранее в Гештабе сообщили, что Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.
Также стало известно, что в оккупированной Херсонской области российские военные перемещают украинских гражданских заложников и военнопленных в неизвестном направлении.