В течение войны Служба безопасности Украины уже вручила представителям УПЦ Московского патриархата 33 подозрения в помощи России. Среди них есть и агенты по сбору информации, и корректировщики огня.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что, хотя угрозы от враждебного влияния на УПЦ МП есть, СБУ может на это влиять и вовремя такие правонарушения документировать.

Малыш добавил, что среда УПЦ МП является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры, поэтому СБУ это направление пытается отрабатывать качественно.

В частности, глава СБУ упомянул о задержании в Винницкой области священнослужителя, бывшего одногруппника патриарха кириллу и постоянно коммуницировавшего с ФСБ. В его отношении украинские правоохранители нашли соответствующие подтверждающие материалы, в частности переписку в мессенджерах.

Ранее СБУ идентифицировала новых организаторов псевдореферендума в Херсонской и Николаевской областях.