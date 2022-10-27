Теплоэнергетические станции ДТЭК за январь-октябрь 2022 года понесли 17,6 миллиарда гривен убытков, более трети из которых — в третьем квартале. Последние российские обстрелы обострили ситуацию еще больше и обуславливают необходимость поддержки компании наравне со всей отраслью.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в материале для «Интерфакс-Украина», пишет пресс-служба ДТЭК.

— За восемь месяцев войны наши ТЭС понесли 17,6 млрд грн убытков, и это при расчете искусственной стоимости угля 4,2 тыс. грн/тонна. Но мы дальше не можем выживать в таких условиях. Нельзя считать, что ущерб 17,6 млрд — это то, с чем мы как-нибудь справимся, — заявил Максим Тимченко.

Максим Тимченко отметил для сравнения, что цена угля в Польше уже сейчас 8,4 тыс. грн/тонна, а привезти импортный уголь будет стоить 12,5-12,6 тыс. грн/тонна.

Согласно этим данным, убытки ТЭС ДТЭК в первом квартале 2022 года составили 3,6 млрд грн, во втором – 4,9 млрд грн, в третьем – 6,36 млрд грн и в октябре – уже 2,74 млрд грн.

Кроме того, Максим Тимченко отметил, что ущерб, нанесенный компании с 10 октября после массированных ударов российских войск по энергообъектам Украины, составляет около 40 миллионов долларов.

— Это тот ущерб, нанесенный нам за неделю. Эта цифра не показывает весь масштаб разрушений, которые были до этого и мы уже профинансировали из своих источников. Общий объем исчисляется миллиардами гривен, - объяснил Максим Тимченко.

Гендиректор ДТЭК также сообщил о девяти раненых и одном погибшем энергетике компании в результате последних атак, назвав это «наибольшей платой в этой войне».

Максим Тимченко назвал ситуацию в компании «без преувеличения катастрофической и с точки зрения разрушений, и с точки зрения усилий, необходимых для восстановления».

В этой связи генеральный директор ДТЭК выразил уверенность, что в такой ситуации государству необходимо оказать поддержку частному бизнесу, тем более учитывая, что оно это делает для государственных компаний.

Напомним, с 10 по 20 октября в результате обстрелов россиянами было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины, среди которых десятки энергетических.