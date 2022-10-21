С 10 по 20 октября в результате обстрелов россиянами было повреждено более 400 объектов в 16 регионах Украины, среди которых – десятки энергетических.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам, в то же время, украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками.

— О целях всех этих атак российские пропагандисты и должностные лица говорят неприкрыто: Украина, по их словам, должна остаться без воды, света, тепла. Наша задача этого не допустить. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой, сказал Денис Шмигаль.

Он сообщил, что существенно увеличили количество ремонтных бригад и закупили дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах.

Как сообщалось, ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 миллиардов долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 миллиард долларов.