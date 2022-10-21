Ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 миллиардов долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 миллиард долларов.

Об этом говорится в отчете проекта KSE Institute «Россия заплатит», пишет «Экономическая правда».

На наибольшую сумму повреждено жилищный фонд — 39.7% или 50,5 миллиарда долларов. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд долларов.

По последним данным, в целом повреждено и разрушено 135,8 тысячи частных и многоквартирных домов. Против июня количество поврежденных домов выросло на 15 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн кв м, или 7,3% от жилищного фонда страны.

На втором месте по объему убытков сфера инфраструктуры - 27.7% или 35,3 миллиарда долларов, из которых 26,6 миллиарда долларов - в результате прямого разрушения дорог и 4,3 миллиарда долларов - убытки железной дороги.

Потери активов бизнеса составляют не менее 9,9 миллиарда долларов и продолжают расти - это третья по величине статья убытков инфраструктуры. В разрезе отраслей больше всего пострадала металлургия. Всего с начала войны повреждено или разрушено по меньшей мере 412 предприятий, из которых 64 — крупные и средние предприятия. Ожидается, что это число может быть выше, поскольку отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.

Ущерб, нанесенный образовательной инфраструктуре Украины, оценивается в 6,95 млрд дол. Эта сумма выросла как из-за увеличения количества поврежденных и разрушенных объектов, так и благодаря расширению перечня объектов образовательной инфраструктуры, ущерб которых оценивается в рамках проекта.

В результате боевых действий разрушены уже по меньшей мере 810 и повреждены 1639 объектов образовательной инфраструктуры. Наибольшее количество разрушенных учебных заведений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях.

С февраля и по сентябрь российскими оккупантами были повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 1 2910 торговых точек, 19 аэропортов и гражданских аэродромов, 110 железнодорожных вокзалов и станций, 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения, 10 ТЭЦ, 322 котельные.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный российскими оккупантами Кинбурна, ориентировочно составляет 100 миллиардов гривен.