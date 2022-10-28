Оккупированная часть Запорожской области в этом году якобы «впервые не будет переходить на зимнее время», заявили российские оккупанты.

Об этом пишет прокремлевское издание Интерфакс со ссылкой на так называемую оккупационную администрацию области.

«В Запорожской области остается старое время. Перевод стрелок часов в 2022 году не будет», — говорится в сообщении.

Оккупационный «мэр» Энергодара призвал жителей «игнорировать все призывы украинских властей перевести часы на зимнее время», потому что город якобы «живет в Российской Федерации и по московскому времени» и не хотят «обращать внимание на кривотолки, которые устраивает Украина».

Напомним, Украина в ночь с 29 на 30 октября переводит стрелки час назад.

Отметим, что в РФ переход на зимнее время был отменен еще в 2014 году.