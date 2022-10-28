Вооруженные силы Украины проводят контрследующие операции в Херсонской области. Наши бойцы пытаются прорвать оборону врага на трех участках со стороны Николаева, в районе Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Это отображается на карте, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.

Украинские военные также ведут контрнаступательные действия в Луганском и Харьковском направлениях. Тем временем россияне атакуют у Бахмута. Успехов у врага нет.

Украинские военные пытаются сломать оборону оккупантов в Сватово и Кременной. Линия атаки ВСУ проходит вдоль реки Оскол.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия лишь создает иллюзию того, что все пропало в захваченном Херсоне, а на самом деле оккупанты готовятся к обороне.