На водопроводной сети в Николаеве произошла авария, поэтому для проведения ремонта коммунальное предприятие «Николаевводоканал» к вечеру прекратило водоснабжение в нескольких микрорайонах.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что отключение будет продолжаться ориентировочно до 20:00 субботы.

В частности, без воды остались следующие дома по:

улицы Белая от улицы Генерала Карпенко до улицы Лазурная/Озерная;

улицы Озерная от улицы Лазурная до улицы Курортная;

улицы Курортная от улицы Озерная до улицы Генерала Карпенко;

улицы Космонавтов от улицы Николаевской до переулка Полярный;

переулок Полярный от улицы Космонавтов до улицы Молодогвардейской;

улицы Молодогвардейская от переулка Полярный до улицы Николаевской.

Отметим, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что в Николаеве количество порывов увеличилось в 20 раз из-за соленой воды в централизованной водопроводной сети.