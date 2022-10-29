На водопроводной сети в Николаеве произошла авария, поэтому для проведения ремонта коммунальное предприятие «Николаевводоканал» к вечеру прекратило водоснабжение в нескольких микрорайонах.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Сообщается, что отключение будет продолжаться ориентировочно до 20:00 субботы.
В частности, без воды остались следующие дома по:
Отметим, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что в Николаеве количество порывов увеличилось в 20 раз из-за соленой воды в централизованной водопроводной сети.
На водопроводной сети в Николаеве произошла авария, поэтому для проведения ремонта коммунальное предприятие «Николаевводоканал» к вечеру прекратило водоснабжение в нескольких микрорайонах.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Сообщается, что отключение будет продолжаться ориентировочно до 20:00 субботы.
В частности, без воды остались следующие дома по:
Отметим, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что в Николаеве количество порывов увеличилось в 20 раз из-за соленой воды в централизованной водопроводной сети.