Российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Россияне пишут, что в атаке ВСУ были задействованы «девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников».

Повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также заграждение в бухте Южная.

ПВО РФ якобы уничтожило все воздушные силы.

Минобороны страны-агрессора назвало это «терактом», а готовили его «украинские военные под руководством британских специалистов».

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».