Российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Россияне пишут, что в атаке ВСУ были задействованы «девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников».
Повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также заграждение в бухте Южная.
ПВО РФ якобы уничтожило все воздушные силы.
Минобороны страны-агрессора назвало это «терактом», а готовили его «украинские военные под руководством британских специалистов».
Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».
Российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Россияне пишут, что в атаке ВСУ были задействованы «девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников».
Повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также заграждение в бухте Южная.
ПВО РФ якобы уничтожило все воздушные силы.
Минобороны страны-агрессора назвало это «терактом», а готовили его «украинские военные под руководством британских специалистов».
Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».