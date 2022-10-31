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На временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых «национальных операторов связи».
Об этом сообщили в Генштабе.
Также идет подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника из правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Ранее в Генштабе сообщалось, что российские войска готовятся забрать свои артиллерийские подразделения с правобережья Херсонщины. Их могут опрокинуть на другие направления.
На временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых «национальных операторов связи».
Об этом сообщили в Генштабе.
Также идет подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника из правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.
По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.
Ранее в Генштабе сообщалось, что российские войска готовятся забрать свои артиллерийские подразделения с правобережья Херсонщины. Их могут опрокинуть на другие направления.