На временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых «национальных операторов связи».

Об этом сообщили в Генштабе.

Также идет подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника из правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих.

Ранее в Генштабе сообщалось, что российские войска готовятся забрать свои артиллерийские подразделения с правобережья Херсонщины. Их могут опрокинуть на другие направления.