Российские войска готовятся забрать свои артиллерийские подразделения по правобережью Херсонщины. Их могут опрокинуть на другие направления.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

— По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные меры по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным опрокидыванием на другие направления, — отметили там.

Кроме этого, россияне в Херсонской области продолжают запугивать гражданских и призывают их «эвакуироваться». В Новой Каховке с 29 октября они отключили интернет и просят покинуть город в течение 48 часов из-за «угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ». Первыми эвакуируют медиков и оперативные службы. Также оккупационные власти города обязали предпринимателей распродать товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября.

Напомним, на юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.