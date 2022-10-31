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На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.
Об этом сообщает МИД Молдовы.
— Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой, — говорится в нем.
Информации о жертвах нет, однако вылетели окна нескольких домов в Наславче.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Ранее сообщалось, что ракета, выпущенная россиянами утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в сторону, с которой летела.
На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.
Об этом сообщает МИД Молдовы.
— Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой, — говорится в нем.
Информации о жертвах нет, однако вылетели окна нескольких домов в Наславче.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Ранее сообщалось, что ракета, выпущенная россиянами утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в сторону, с которой летела.