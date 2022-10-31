На севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.

Об этом сообщает МИД Молдовы.

— Сегодня утром в северном конце города Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой, — говорится в нем.

Информации о жертвах нет, однако вылетели окна нескольких домов в Наславче.

По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.

Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.

Ранее сообщалось, что ракета, выпущенная россиянами утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в сторону, с которой летела.