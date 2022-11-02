Российские оккупанты во время так называемой «эвакуации» из Херсона вывозят архивные документы из админзданий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Продолжается принудительная так называемая эвакуация гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен. Отмечено перемещение российскими оккупантами архивных документов по административным зданиям Херсона», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурным ценностям.