По состоянию на утро 2 ноября в Киевской области 16 тысяч домов остаются без света.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп и в течение дня возобновят электричество для всех абонентов.

Как отметил Алексей Кулеба, около 6:00 по региону начались плановые стабилизационные отключения.

«Будьте готовы к отсутствию электричества», - призвал глава ОВА.

Напомним, мэр города Виталий Кличко сообщал, что по состоянию на утро 1 ноября в Киеве после вражеских обстрелов полностью восстановлено водо- и энергоснабжение.