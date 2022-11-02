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По состоянию на утро 2 ноября в Киевской области 16 тысяч домов остаются без света.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
По его словам, энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп и в течение дня возобновят электричество для всех абонентов.
Как отметил Алексей Кулеба, около 6:00 по региону начались плановые стабилизационные отключения.
«Будьте готовы к отсутствию электричества», - призвал глава ОВА.
Напомним, мэр города Виталий Кличко сообщал, что по состоянию на утро 1 ноября в Киеве после вражеских обстрелов полностью восстановлено водо- и энергоснабжение.
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По состоянию на утро 2 ноября в Киевской области 16 тысяч домов остаются без света.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
По его словам, энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп и в течение дня возобновят электричество для всех абонентов.
Как отметил Алексей Кулеба, около 6:00 по региону начались плановые стабилизационные отключения.
«Будьте готовы к отсутствию электричества», - призвал глава ОВА.
Напомним, мэр города Виталий Кличко сообщал, что по состоянию на утро 1 ноября в Киеве после вражеских обстрелов полностью восстановлено водо- и энергоснабжение.