По состоянию на утро 1 ноября в Киеве после вражеских обстрелов полностью восстановлено водо- и энергоснабжение.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Благодарю специалистов Киевводоканала и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы», — отметил он.

По словам Виталия Кличко, энергоснабжение в Киеве также возобновили, «но отключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, — значителен».

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях была объявлена воздушная тревога.

Армия РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

В столице в результате ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины 80% потребителей остаются без воды.

Вместе с тем, утром 31 октября украинские защитники уничтожили 44 ракеты из около 50, выпущенных армией РФ по критической инфраструктуре Украины.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно сменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.

В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.