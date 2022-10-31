В Киеве в результате утренних ракетных ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины 80% потребителей остаются без воды.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Проблему решают, в то же время людей призывают запастись водой.

— Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света, — написал он.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях была объявлена воздушная тревога.

Армия РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

Вместе с тем, утром 31 октября украинские защитники уничтожили 44 ракеты из около 50, выпущенных армией РФ по критической инфраструктуре Украины.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно сменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.

В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.