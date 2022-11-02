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Ночью, 2 ноября, Россия атаковала дронами-камикадзе «Shahed-136» Черкасскую область.
Один попал в объект инфраструктуры, написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
«Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два «шахеда» сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное», – написал он.
Напомним, в ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. 12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства.
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Ночью, 2 ноября, Россия атаковала дронами-камикадзе «Shahed-136» Черкасскую область.
Один попал в объект инфраструктуры, написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
«Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два «шахеда» сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное», – написал он.
Напомним, в ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. 12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства.