Ночью, 2 ноября, Россия атаковала дронами-камикадзе «Shahed-136» Черкасскую область.

Один попал в объект инфраструктуры, написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два «шахеда» сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное», – написал он.

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. 12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства.