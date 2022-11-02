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В ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136.
Украинским военным удалось сбить почти все БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.
«12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства», - говорится в сообщении.
Как добавляют военные, 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Восток».
«Еще шесть — в зоне ответственности воздушного командования «Центр» с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины», — добавляют в ПС ВСУ.
Напомним, за минувшие сутки, 1 ноября, Вооруженные силы отразили атаки оккупантов около 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
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В ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136.
Украинским военным удалось сбить почти все БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.
«12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства», - говорится в сообщении.
Как добавляют военные, 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Восток».
«Еще шесть — в зоне ответственности воздушного командования «Центр» с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины», — добавляют в ПС ВСУ.
Напомним, за минувшие сутки, 1 ноября, Вооруженные силы отразили атаки оккупантов около 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.