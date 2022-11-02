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За минувшие сутки, 1 ноября, Вооруженные силы отразили атаки оккупантов около 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в возведении Генштаба.
«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — говорится в сообщении.
Защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
По данным Генштаба, враг производит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и на территории республики Беларусь.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.
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За минувшие сутки, 1 ноября, Вооруженные силы отразили атаки оккупантов около 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в возведении Генштаба.
«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — говорится в сообщении.
Защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
По данным Генштаба, враг производит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и на территории республики Беларусь.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.