За минувшие сутки, 1 ноября, Вооруженные силы отразили атаки оккупантов около 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в возведении Генштаба.

«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — говорится в сообщении.

Защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

По данным Генштаба, враг производит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе и на территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ям Терны;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

в Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.

На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.