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За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вблизи столкновения и границы с РФ. В результате ранены среди мирного населения, в частности - дети.
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.
— По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российских обстрелов ранения получила мать 25 лет и 2 детей – 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии, — написал он.
Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин (76 и 62 лет). В Чугуевском районе получил ранение и был госпитализирован 70-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136.
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За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вблизи столкновения и границы с РФ. В результате ранены среди мирного населения, в частности - дети.
Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.
— По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российских обстрелов ранения получила мать 25 лет и 2 детей – 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии, — написал он.
Кроме того, в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин (76 и 62 лет). В Чугуевском районе получил ранение и был госпитализирован 70-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 октября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136.