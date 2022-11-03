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Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего Вооруженными силами Украины со ссылкой на исследователей данных из открытых источников.
Указывается, что в Украине было уничтожено 1402 российских офицера. Математически это примерно 5,7 человека в день. Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%.
В частности, погибли: 2 генерал-лейтенанта, 8 генерал-майоров, 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов, 72 военных другого ранга.
По данным ВСУ только за сегодня, 2 ноября, ВСУ на Юге нанесли около 100 ударов ракетами и артиллерией по войскам РФ и составам.
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Потери высокопоставленных военных российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций главнокомандующего Вооруженными силами Украины со ссылкой на исследователей данных из открытых источников.
Указывается, что в Украине было уничтожено 1402 российских офицера. Математически это примерно 5,7 человека в день. Причем старшие офицеры из общего числа составляют 26%.
В частности, погибли: 2 генерал-лейтенанта, 8 генерал-майоров, 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов, 72 военных другого ранга.
По данным ВСУ только за сегодня, 2 ноября, ВСУ на Юге нанесли около 100 ударов ракетами и артиллерией по войскам РФ и составам.