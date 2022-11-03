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В Луганской области оккупанты продолжают использовать людей как «живой щит». В Сватове россияне разместили подразделения и технику в школах и предприятиях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты заставляют местное население работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, а также вывозят скорые и медицинское оборудование из Голой Пристани.
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В Луганской области оккупанты продолжают использовать людей как «живой щит». В Сватове россияне разместили подразделения и технику в школах и предприятиях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты заставляют местное население работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, а также вывозят скорые и медицинское оборудование из Голой Пристани.