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Российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Генштаб.
Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск, добавили в Генштабе.
Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.
Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.
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Российские оккупационные войска продолжают принудительную «эвакуацию» населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Генштаб.
Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск, добавили в Генштабе.
Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.
Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.