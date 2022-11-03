Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Ранее сообщалось, что в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.

Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.