В Шевченковской громаде Николаевщины из-за вражеских обстрелов повреждены трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры. Также разрушения получили жилые дома.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Обстрелыг ромады зафиксированы 2 ноября ориентировочно в 13:30. Аварийно ремонтные работы по восстановлению электроснабжения были оперативно проведены. Пострадавших нет.

Также вчера, 2 ноября, с 21:00 до 22:00 зафиксированы обстрелы Широковской громады. В результате разрушен один жилой дом. Пострадавших нет.

Сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 обстрелы подверглись окрестностям Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.