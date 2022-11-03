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В Шевченковской громаде Николаевщины из-за вражеских обстрелов повреждены трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры. Также разрушения получили жилые дома.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Обстрелыг ромады зафиксированы 2 ноября ориентировочно в 13:30. Аварийно ремонтные работы по восстановлению электроснабжения были оперативно проведены. Пострадавших нет.
Также вчера, 2 ноября, с 21:00 до 22:00 зафиксированы обстрелы Широковской громады. В результате разрушен один жилой дом. Пострадавших нет.
Сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 обстрелы подверглись окрестностям Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.
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В Шевченковской громаде Николаевщины из-за вражеских обстрелов повреждены трансформаторная подстанция, водонапорная башня и электроопоры. Также разрушения получили жилые дома.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Обстрелыг ромады зафиксированы 2 ноября ориентировочно в 13:30. Аварийно ремонтные работы по восстановлению электроснабжения были оперативно проведены. Пострадавших нет.
Также вчера, 2 ноября, с 21:00 до 22:00 зафиксированы обстрелы Широковской громады. В результате разрушен один жилой дом. Пострадавших нет.
Сегодня, 3 ноября, с 03:50 до 04:45 обстрелы подверглись окрестностям Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, что наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудар по скоплению живой силы противника и технике.