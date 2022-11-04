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Оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область.
Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Чиновник отметил, что наша ПВО круто поработала.
«Приземлила» 8 враждебных Shahed-136. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования «Восток» были уничтожены в Никопольском районе», — указал он.
Также россияне обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией 4 общины: Никопольское, Мировское, Красногригоревское и Марганецкое.
Обошлось без пострадавших. В то же время в Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач.
Напомним, ночью, 2 ноября, Россия атаковала дронами-камикадзе «Shahed-136» Черкасскую область. Один из них попал в объект инфраструктуры.
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Оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область.
Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Чиновник отметил, что наша ПВО круто поработала.
«Приземлила» 8 враждебных Shahed-136. Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования «Восток» были уничтожены в Никопольском районе», — указал он.
Также россияне обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией 4 общины: Никопольское, Мировское, Красногригоревское и Марганецкое.
Обошлось без пострадавших. В то же время в Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач.
Напомним, ночью, 2 ноября, Россия атаковала дронами-камикадзе «Shahed-136» Черкасскую область. Один из них попал в объект инфраструктуры.