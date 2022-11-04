Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что потенциально россияне готовы к очередному «акту доброй воли» в районе Херсона.

Об этом он заявил во время брифинга в Одессе, передает "Интерфакс-Украина.

— Их (русских, — прим.) привычка к «актам доброй воли» нам с вами давно уже известна. Да, был «акт доброй воли», когда они освободили территорию Киевской области, затем — Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный – еще один «акт доброй воли». Я думаю, что потенциально они готовы к очередному «акту доброй воли» по левому берегу Днепра, как раз в районе города Херсона, Херсонской области. Но для этого им придется потерять свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил, — сказал Алексей Резников.

Министр добавил, что погода замедляет движение украинских войск по херсонскому направлению.

— Когда дождливый режим включает небеса, мы от этого тоже зависим. Аграрный регион Херсонщины имеет много ирригационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи, поэтому это немного замедляет движение наших войск, - объяснил Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный РФ заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины, неоднократно заявлявший, что Россия в регионе навсегда, уже в этом сомневается.