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Суд приговорил к 7 годам тюрьмы жительницу Житомирской области, которая сотрудничала с оккупантами и передавала им информацию о передвижении военных и авиации ВСУ.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
«Жительница Чудновской территориальной громады во время общения в соцсети с военнослужащим вооруженных сил РФ согласилась на сотрудничество. Она получила для конспирации позывной «Победа» и систематически разведывала и передавала врагу сведения, которые использовались для ведения войны на территории Украины», — говорится в сообщении.
В частности, с апреля по июнь этого года женщина собирала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ, численности личного состава, расположении блокпостов, их GPS-координатах, а также движении вертолетов над селами.
Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.
Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ.
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Суд приговорил к 7 годам тюрьмы жительницу Житомирской области, которая сотрудничала с оккупантами и передавала им информацию о передвижении военных и авиации ВСУ.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
«Жительница Чудновской территориальной громады во время общения в соцсети с военнослужащим вооруженных сил РФ согласилась на сотрудничество. Она получила для конспирации позывной «Победа» и систематически разведывала и передавала врагу сведения, которые использовались для ведения войны на территории Украины», — говорится в сообщении.
В частности, с апреля по июнь этого года женщина собирала информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ, численности личного состава, расположении блокпостов, их GPS-координатах, а также движении вертолетов над селами.
Задокументировано более десяти фактов передачи информации российскому куратору.
Ранее суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева, которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ.