Дмитрий Бердников, бывший мэр Якутска и Иркутска, был назначен РФ «мэром» Мариполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин с краю оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска», – написал он.

Как отметил Петр Андрющенко, причиной «смен лидера» является внутриполитическая борьба.

«Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко (назначенном временным главой оккупационной «администрации» Мариуполя, - прим.) причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», - отметил советник городского головы.

По его словам, смена «руководства» стала полной неожиданностью для местных коллаборантов.

«При том, что с понедельника большинство коллаборантов — заместителей и работников среднего звена оккупационной «администрации» будут уволены. Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми почти на все должности и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию «говорящей головы», но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он уже отстранен», — отметил он.

Напомним, вечером 4 ноября поступило сообщение о покушении на судью так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной «ДНР» Александра Никулина.