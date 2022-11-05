|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|06:39
|Захід сонця:
|16:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця
|16:28
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.49 грн
|39.99 грн
|EUR
|38.2 грн
|39.2 грн
Дмитрий Бердников, бывший мэр Якутска и Иркутска, был назначен РФ «мэром» Мариполя.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин с краю оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска», – написал он.
Как отметил Петр Андрющенко, причиной «смен лидера» является внутриполитическая борьба.
«Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко (назначенном временным главой оккупационной «администрации» Мариуполя, - прим.) причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», - отметил советник городского головы.
По его словам, смена «руководства» стала полной неожиданностью для местных коллаборантов.
«При том, что с понедельника большинство коллаборантов — заместителей и работников среднего звена оккупационной «администрации» будут уволены. Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми почти на все должности и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию «говорящей головы», но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он уже отстранен», — отметил он.
Напомним, вечером 4 ноября поступило сообщение о покушении на судью так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной «ДНР» Александра Никулина.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Дмитрий Бердников, бывший мэр Якутска и Иркутска, был назначен РФ «мэром» Мариполя.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин с краю оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска», – написал он.
Как отметил Петр Андрющенко, причиной «смен лидера» является внутриполитическая борьба.
«Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко (назначенном временным главой оккупационной «администрации» Мариуполя, - прим.) причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств», - отметил советник городского головы.
По его словам, смена «руководства» стала полной неожиданностью для местных коллаборантов.
«При том, что с понедельника большинство коллаборантов — заместителей и работников среднего звена оккупационной «администрации» будут уволены. Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми почти на все должности и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию «говорящей головы», но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он уже отстранен», — отметил он.
Напомним, вечером 4 ноября поступило сообщение о покушении на судью так называемого «Верховного суда» самопровозглашенной «ДНР» Александра Никулина.