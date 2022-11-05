В субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщил местный коллаборант Владимир Рогов.

«В Мелитополь вернулся... Ленин», - говорится в сообщении.

Владимир заявил, что в Мелитополе на «свое место вернулся» памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован семь лет назад.

«Памятник вождю мирового пролетариата, который находился в Мелитополе на пересечении Гетманских улиц и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины», - заявил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят экспонаты из Херсонского областного художественного музея имени Шовкуненко.