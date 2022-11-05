В субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщил местный коллаборант Владимир Рогов.
«В Мелитополь вернулся... Ленин», - говорится в сообщении.
Владимир заявил, что в Мелитополе на «свое место вернулся» памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован семь лет назад.
«Памятник вождю мирового пролетариата, который находился в Мелитополе на пересечении Гетманских улиц и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины», - заявил он.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят экспонаты из Херсонского областного художественного музея имени Шовкуненко.
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В субботу, 5 ноября, россияне установили памятник Ленину в оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщил местный коллаборант Владимир Рогов.
«В Мелитополь вернулся... Ленин», - говорится в сообщении.
Владимир заявил, что в Мелитополе на «свое место вернулся» памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован семь лет назад.
«Памятник вождю мирового пролетариата, который находился в Мелитополе на пересечении Гетманских улиц и Михаила Грушевского, сняли в 2015 году. Это произошло в рамках декоммунизации Украины», - заявил он.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты вывозят экспонаты из Херсонского областного художественного музея имени Шовкуненко.