Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении еще двум «судьям», которые принимали незаконные решения о выдворении крымчан из их домов в соответствии с их политической и национальной принадлежностью, в частности, за проукраинскую позицию.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Правоохранители в ходе досудебного расследования задокументировали незаконную деятельность двух судей, которые после аннексии Крыма перешли на сторону врага. Речь идет о судьях, которых оккупационные власти назначали на должности заместителя председателя Алуштинского городского суда Республики Крым и судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым.

Полиция установила, что действуя умышленно, вопреки требованиям Конвенции о защите гражданского населения во время войны, так называемые «судьи» принимали решение о незаконной депортации крымчан, которое в дальнейшем было реализовано. Таким образом, злоумышленники выдворяли с полуострова жителей, которые высказывали проукраинскую позицию.

В настоящее время трем судьям сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

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