Российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн гривен. В стране уже пострадала треть лесного фонда.

Об этом отчитывается Счетная палата.

— В результате действий страны-террориста окружающей среде Украины уже нанесли убытки на сумму более 1,35 трлн грн. Но, как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не отражает реальной картины, — цитирует ведомство данные Оперштаба по фиксации экзопреступлений РФ.

Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества.

— С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн. тонн. Для сравнения: в 2021 и 2020 годах они составляли всего 2,2 млн. тонн в год, — объясняется в сообщении.

Тем временем в Украине уже пострадало 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства. Причем некоторые из них – потеряны навсегда.

— Россия превратила наши плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится минимум 10 лет, — отмечается в сообщении.

Кроме того, война угрожает не только окружающей среде Украины, а уже вызвала ряд проблем для окружающей среды в Европе и в перспективе угрожает еще большими — оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и прибегают к ядерному шантажу на оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.