В Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного русского корабля с ракетами.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

По состоянию на 6 ноября:

в Черном море находится 7 вражеских кораблей, среди которых нет носителей ракет «Калибр»;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;

в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет «Калибр». Общий залп – 76 ракет.

Ранее сообщалось, что, вероятно, Украина совершила атаку на фрегат класса «Григорович» Черноморского флота РФ возле Севастополя. Решение Украины нанести удар по фрегату с «Калибром» в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.