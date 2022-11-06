В Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного русского корабля с ракетами.
Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.
По состоянию на 6 ноября:
Ранее сообщалось, что, вероятно, Украина совершила атаку на фрегат класса «Григорович» Черноморского флота РФ возле Севастополя. Решение Украины нанести удар по фрегату с «Калибром» в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного русского корабля с ракетами.
Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.
По состоянию на 6 ноября:
Ранее сообщалось, что, вероятно, Украина совершила атаку на фрегат класса «Григорович» Черноморского флота РФ возле Севастополя. Решение Украины нанести удар по фрегату с «Калибром» в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.