Вероятно, Украина совершила атаку на фрегат класса «Григорович» Черноморского флота РФ возле Севастополя.

Об этом свидетельствуют данные американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, нанесших удар по меньшей мере по одному фрегату класса «Григорович» в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали никаких повреждений фрегата класса «Григорович» подобно тому, как Министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера «Москва».

Украина не взяла на себя ответственность за это нападение. По мнению аналитиков ISW, если Киев отдал приказ об этой атаке, она была бы пропорциональной и даже «сдержанной». В ISW напоминают, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с «Калибром» в настоящее время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.

— Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине на протяжении последних нескольких недель, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у Черноморского флота есть три фрегата класса «Григорович», каждый из которых способен запускать крылатые ракеты «Калибр».

Напомним, утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах – якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».