С воскресенья, 6 ноября, россияне принудительно эвакуируют жителей шести общин в Херсонской области. Речь идет о Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетиской и Верхнерогачицкой общинах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в первую очередь оккупанты будут проводить эвакуацию из населенных пунктов вдоль Днепра, где россияне активно обустраивают линию обороны.

Кроме того, в освобожденных помещениях россияне размещают своих военнослужащих, которые насильно проникают в помещение и прибегая к мародерству.

Также сообщается, что оккупанты воруют имущество медицинских учреждений. В частности, из Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки уже вывезли все медоборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что абонентам российских мобильных операторов в Херсоне кафиры рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.