Согласно анализу новых спутниковых снимков, сделанных BBC, более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи Мариуполя.

Об этом сообщает BBC.

— Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались весной, – говорится в сообщении.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

По словам свидетелей, оккупационные власти начали доставать тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозить их для захоронения. На месте массового захоронения в Виноградном под Мариуполем в последнее время появилось 800 новых могил.

Напомним, на кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных , где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений.