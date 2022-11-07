Из Херсона во время оккупации выехало около 80% населения. Сейчас в городе остается 60-70 тысяч человек, а до полномасштабной войны – 320 тысяч.

Об этом со ссылкой на координатора штаба «Херсонский хаб» Романа Головню сообщили в оперативной группировке войск «Кривой Рог».

— По его словам, в захваченном Херсоне сейчас очень тяжелая гуманитарная ситуация. Завезти лекарства или продукты с свободной от оккупантов территории Украины невозможно, — отметили в группировке.

Оккупанты заблокировали все поставки.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Каховка Херсонской области российско-оккупационные войска проводят поиски диверсионных групп и корректировщиков огня.